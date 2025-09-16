ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21303936 www.24chasa.bg

Руска атака срещу Запорожие отне живота на един човек и рани 13

1172
Снимка: Ройтерс

Руските сили проведоха рано  днес мащабна атака срещу югоизточния украински град Запорожие, при която загина 41-годишен мъж, 13 души бяха ранени и бяха предизвикани множество пожари, съобщи областният губернатор, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Иван Федоров каза, че сред ранените има и две деца.

Снимките, публикувани от губернатора в интернет, показват пожарникари, които се борят с пожари в частни домове и други сгради.

Службите за спешна помощ на Украйна съобщиха за пожар, обхванал площ от 350 кв. м в три жилищни сгради и в сервизна станция с площ от 600 кв. м.

Федоров заяви, че според предварителни данни руските сили са нанесли 10 удара с ракетни системи за залпов огън, увреждайки 10 жилищни сгради и 12 частни дома.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)