"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Тайван издаде актуализирано ръководство за гражданска отбрана, в което се подчертава, че всякакви твърдения за капитулация на правителството или национално поражение в случай на военна инвазия са фалшиви, съобщи ДПА, цитирани от БТА.

Публикувано за първи път през 2022 г. на фона на опасения от потенциална китайска инвазия и след нападението на Русия над Украйна, ръководството вече включва указания за цивилни лица как да се справят при среща с врага и как да разговарят с деца за кризи и военна агресия.

Шен Вей-чи, ръководител на Агенцията за всеобща мобилизация за отбрана към министерството, заяви на пресконференция, че разграничаването между приятелски и вражески войски може да бъде изключително трудно за обикновените хора по време на инвазия.

"За безопасност, ние силно препоръчваме на цивилните лица да се държат настрана от всякакви военни действия", каза Шен.

"Поради разстоянието, околната среда и други фактори, цивилните лица може да имат затруднения да идентифицират приятелските сили, а вражеските сили може дори да се маскират като наши войски", се отбелязва в наръчника.

Новото издание, озаглавено "В случай на криза: Национален наръчник за обществена безопасност на Тайван", предупреждава, че вражеските сили могат да използват фалшива информация, фалшиви видеоклипове или манипулирани изявления, за да разделят обществеността и да подкопаят националната отбрана.

"В случай на военна инвазия в Тайван, всяко твърдение, че правителството се е предало или че нацията е победена, е невярно", подчертава наръчникът.

Той също така напомня на обществеността да подготви аварийни комплекти и хората да се научат да оказват на себе си или на други помощ при наранявания.

"Това издание насърчава устойчивостта на обществото, като подчертава, че подготовката води до по-голяма безопасност", каза Шен.

Наръчникът, разделен на три части, се позовава на демокрации като Франция и Норвегия, като използва илюстрации, за да повиши готовността на обществото.

Демократичен Тайван, дом на 23,4 милиона души, поддържа самоуправление от 1949 г. Китай разглежда острова като част от своята територия и многократно е заплашвал да го анексира, припомня ДПА.