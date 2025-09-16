ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) няма да представи поредния пакет санкции срещу Русия на 17 септември, както се очакваше, обявяването се отлага за неопределен срок, съобщи "Политико", цитирани от БТА. 

Според източниците на изданието, обявяването на 19-ия пакет от ограничения "вече не се очаква в сряда". В ЕК не уточниха новите възможни срокове за официалното представяне на новите санкции.

"Политико" допуска, че забавянето се дължи на факта, че фокусът на вниманието на ЕС се е изместил от въвеждането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария, за да "намалят зависимостта си от руския петрол".

