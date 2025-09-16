Словения учреди държавна отбранителна компания в опит да стимулира местната индустрия

Словения официално създаде нова държавна отбранителна компания в опит да стимулира местната отбранителна индустрия и да осигури по-голям дял от нарастващите европейски средства за отбрана, предаде порталът „Словения таймс", цитиран от БТА. Компанията се нарича „ДОВОС" (DOVOS) – акроним за компания за отбрана, сигурност и устойчивост.

ДОВОС беше учредена от името на държавата и вписана в съдебния регистър на 12 септември от „Словиниан соверен холдинг" (Slovenian Sovereign Holding – SSH) – орган, управляващ държавни активи. Създаването ѝ е в основата на първата национална стратегия за развитие на отбранителната индустрия, приета от правителството през юли, припомня порталът. Основната цел е да се увеличат стратегическите инвестиции в ключови словенски фирми, да се помогне на по-малките предприятия да се интегрират в международните вериги за доставки и да се даде възможност на местните компании да получат достъп до финансиране от ЕС за отбрана.

С първоначална капиталова инжекция от 3 милиона евро ДОВОС ще функционира като инвестиционен инструмент, като от SSH отбелязват, че компанията ще бъде допълнително рекапитализирана въз основа на бъдещи инвестиционни нужди. Специфичните ѝ цели включват инвестиции във високотехнологични роботизирани и автономни оръжейни системи, както чрез стратегически партньорства с водещи европейски производители, така и от национални проекти за развитие.

Компанията ще се съсредоточи и върху придобиването на дялове в съществуващи словенски компании за отбрана и сигурност, както и върху укрепване на веригата за доставки на ключови стратегически продукти и разработване на възможности за поддръжка и модернизация на големи наземни оръжейни системи.

Матей Шпрагар – бивш директор по контрола в словенския суверенен фонд, беше назначен за първи директор на новата компания, като плановете са ръководството скоро да се разшири до екип от двама души. Надзорният съвет включва Дамир Чрънчец – бивш държавен секретар на Министерството на отбраната и бивш директор на разузнавателната служба, който се премести във фонда в началото на годината на фона на опасения относно рисковете от корупция, припомня „Словения Таймс".

В отговор на опасенията, че новата компания може да поеме държавните поръчки за отбрана по непрозрачен начин, от „Словиниан соверен холдинг" заявиха, че ДОВОС „няма да поема никакви задачи или компетенции на Министерството на отбраната".

За да гарантира надзор, от словенския суверенен фонд са изградили няколко „предпазни механизма". Те включват принципа на „четири очи" за всички управленски решения, както и задължително одобрение от надзорния съвет за всички капиталови инвестиции.

„Словиниан соверен холдинг" ще запази правомощието директно да назначава и освобождава ръководството, като гарантира, че инвестиционните решения се преценяват „активно и в съответствие с най-високите професионални стандарти".