Вучич: Сърбия и Япония гледат заедно в бъдещето

1444
Александър Вучич СНИМКА: X

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес с японския император Нарухито в Токио и подчерта, че тази среща отваря нова страница в двустранните отношения и изпраща ясно послание, че Сърбия и Япония заедно гледат в бъдещето.

"Срещата в Токио отваря нова страница в двустранните отношения и изпраща ясно послание, че Сърбия и Япония гледат заедно в бъдещето", посочи Вучич в публикация в Инстаграм, цитирана от БТА.

Той отбеляза, че срещата потвърждава дълбокото взаимно уважение и приятелство, свързващо двете страни.

"Сърбия и Япония споделят общи ценности - ангажираност с мира, стабилността и просперитета, както и силна воля за изграждане на бъдеще, основано на сътрудничество и разбирателство", посочи Вучич.

По думите му възможността да укрепи връзки с Япония е голяма привилегия за Сърбия.

Сръбският президент е на работно посещение в Япония, като вчера той присъства на официална церемония по представянето на Националния ден на Сърбия в Осака в рамките на световното изложение ЕКСПО 2025.

