Иран и още пет страни представиха проект за резолюция за забрана на атаките срещу ядрени обекти

Иран, заедно с Китай, Русия, Венецуела, Никарагуа и Беларус, представиха на 69-ата сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проект на резолюция за забрана на нападенията срещу ядрени обекти, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

"За да се защити цялостта на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), Иран, заедно с Китай, Русия, Венецуела, Никарагуа и Беларус, представиха проект на резолюция "За забрана на всички форми на нападения и заплахи за нападения срещу ядрени обекти и инфраструктура, които попадат под споразумението за всеобхватни гаранции на агенцията", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на иранското дипломатическо ведомство Есмаил Багаи.

В проекта на резолюцията се посочва, че всички страни притежават "неотменимо право за развитие на ядрената енергетика за мирни цели", а също така "имат право на ефективни гаранции срещу всякакви нападения или заплахи за нападения".

На 9 септември тази година Иран и МААЕ подписаха споразумение за подновяване на сътрудничеството, което бе преустановено след ударите, които Израел и САЩ нанесоха през юни по ядрени обекти в Ислямската република.