Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Туристи в Гърция сами опитали да изтласкат лодка с мигранти

Лодка с мигранти

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва плажуващи туристи на гръцкото островче Гавдос да изтласкват лодка с мигранти, която се опитва да акостира на брега, съобщи „Прото тема"

Гавдос, който се намира южно от остров Крит, е „най-горещата точка" за миграцията към Гърция в последно време.

Необичайният инцидент е станал в събота на плажа Саракинико на северния бряг на Гавдос.

През последните дни броят на пристигащите на Гавдос и на Крит мигранти от либийските брегове е особено висок, като темата беше поставена вчера и от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис на срещата му с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Атина.

В момента в центъра за настаняване на мигранти в Ханя, Крит, има 580 души, а на Гавдос – над 550.

В разпространеното видео се вижда как плажуващи влизат във водата и с ръце изтласкват лодката на мигрантите от брега.

В морето край Саракинико е имало катер на европейската гранична служба Фронтекс, който е качил мигрантите на борда и ги е откарал в пристанището.

„Прото тема" съобщава още, че друг плаж на Гавдос, Трипити, е пълен с лодки, оставени от трафикантите, предаде БТА.

