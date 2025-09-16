ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Зеленски: Русия изпрати срещу Украйна над 3500 дрона от началото на септември

Украинският президент Володимир Зеленски

Коментирайки най новите руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че от началото на септември Русия е изпратила над 3500 дрона, изстреляла е близо 190 ракети и е пуснала над 2500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Само от началото на септември срещу нашия народ бяха пратени над 3500 дрона от различни типове и близо 190 ракети, както и над 2500 въздушни бомби. Имаше и провокации срещу нашите партньори. Точно това е въздушният терор, срещу който Украйна призовава за съвместна отбрана – така че на никой да не се налага да вдига спешно бойни самолети и да чувства натиска на Русия по границите си", заяви Зеленски.

Той подчерта, че сега е моментът да се приложи съвместна защита на европейското въздушно пространство с многослойна система за противовъздушна отбрана.

"Всички технологии за това вече са налице. Необходими са инвестиции и решителност – силни действия и решения от всички наши партньори. Благодаря на всички, които помагат", добави президентът.

Зеленски отбеляза, че през нощта са били атакувани множество места в Украйна.

"В Запорожие спасителните екипи са приключили гасенето на пожарите, след като градът беше обстрелван от руската ракетна артилерия. Те удариха умишлено, за да тероризират нашия народ – 13 души бяха ранени, включително две деца. Много жилищни сгради бяха повредени. В региона на Миколаев (Николаев - бел. ред.) един човек загина, когато обикновена ферма беше обстреляна. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Киев, Суми, Харков, Донецк и Херсон също бяха подложени на атака – над сто дрона и сто и петдесет планиращи бомби само през тази една нощ. Службите за спешна помощ реагират навсякъде, където е необходимо", каза президентът.

