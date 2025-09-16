ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Комисия към ООН: Израел извършва геноцид в ивицата Газа

ООН Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Израел извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, обяви днес независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека, цитирана от ДПА.

Извършени са четири от петте акта на геноцид, изброени в Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., постанови тричленната комисия.

Тя изброи следните действия: убийства, причиняване на тежки телесни и психологически вреди, умишлено създаване на такива условия за живот, които целят унищожаването на палестинския народ като цяло или отчасти, и мерки за ограничаване на раждаемостта, пише БТА, цитирайки ДПА.

Подобно на САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп, и Израел не признава Съвета на ООН по правата на човека и обвинява него и комисиите му, че са фундаментално предубедени срещу Израел.

Съветът по правата на човека се състои от 47 държави, всяка от които се избира от Общото събрание на ООН за тригодишен мандат.

Експертите посочиха, че Израел убива цивилни, блокира хуманитарна помощ, системно унищожава здравни и образователни институции и атакува религиозни обекти.

Израел многократно подчерта, че кампанията му в ивицата Газа е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилното население. Израелските власти заявиха, че палестинската организация използва мирни граждани като "жив щит".

Според Израел войната може да приключи веднага, ако "Хамас" освободи 48-те оставащи заложници и се разоръжи.

ООН

