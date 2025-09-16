ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гравиран камък от времето на династия Цин беше открит в Цинхай-тибетското плато

КМГ

1428
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската администрация за културно наследство съобщи за откритие на каменен надпис от времето на династия Цин (221–207 г. пр.н.е.). Надписът е запазен на първоначалното си място на северния бряг на езерото Дзялин в окръг Мадо, провинция Цинхай, и се намира на височина около 4300 м, пише КМГ.

Това е единственият известен надпис от този период, съхранен на оригиналния си терен. Новата находка е и най-високо разположеният подобен артефакт, откриван някога до сега.

Находката има важно историческо, художествено и научно значение. Тя е пряко свързана с епохата на император Цин Шъхуан, обединил Китай за първи път.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

