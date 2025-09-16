Джей Ди Ванс: Невъзможно е национално единство с тези, които празнуват убийството на Чарли Кърк

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза днес, че "отчаяно" иска да има национално единство след убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, но да се намерят допирни точки с хората, които празнуват убийството на приятеля му, е невъзможно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Ванс каза това, докато водеше радиопредаването на Чарли Кърк.

Вицепрезидентът републиканец влезе в ролята на водещ на "Шоуто на Чарли Кърк" от церемониалния офис на административната сграда "Айзенхауер" до Белия дом.

Ванс започна шоуто, като каза, че "замества някого, който не може да бъде заместен, но ще направи всичко по силите си". В края той разкритикува лъжите, по думите му, за Чарли Кърк и вини тях за убийството му. Той също така обеща, че администрацията на Тръмп ще предприеме действия, за да спре всеки, който би убил друг човек заради това, което казва.

През годините Кърк е правил коментари, които според някои хора са били антиимигрантски, расистки, женомразки или обидни по други начини.

"Отчаяно искам страната ни да бъде единна в осъждането на действията и идеите, които убиха моя приятел", каза Ванс в предаването. "Искам го толкова силно, че ще ви кажа една мъчителна истина. Можем да го постигнем само с хора, които признават, че политическото насилие е недопустимо", добави той.