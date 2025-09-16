КМГ: Китайски и български компании обмениха мнения и опит по време на мащабен бизнес форум в София

При откриването на форума министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов подчерта, че България и Китай трябва да надграждат постигнатото досега в икономическите отношения между двете страни и добави, че има голям интерес от страна на българския бизнес към нови съвместни проекти, които ще разгърнат потенциала на тези отношения. Това пише КМГ.

София бе домакин на българо-китайски бизнес форум, в който участваха висши представители на българското правителство – министри и заместник-министри, председатели на агенции, търговски камари и палати, както и над 100 представители на фирми от различни сфери на икономиката на България и Китай, на банкови и финансови институции от различни китайски провинции и градове. Форумът даде възможност на българските им колеги да обменят мнения и опит и да проведат ползотворни дискусии непосредствено след официалното откриване.

Форумът бе открит с приветствие от министъра на икономиката и индустрията на Република България Петър Дилов, който още с началните думи изразя увереността си, че Осемнадесетата сесия на българо-китайската Смесена комисия за икономическо сътрудничество, заедно с настоящият бизнес форум ще допринесат за реални и практични резултати в сферата на икономиката. „България и Китай имат над 75-годишна история на приятелство и сътрудничество. Стокообменът между двете държави през 2024 г. е близо 4 млрд. щ. д., а само през първата половина на тази година вече достига около 2 млрд. щ. д.", припомни той, като заяви, че това е ясен показател за динамичното развитие на нашите икономически отношения. „Днес наблюдаваме голям интерес от страна на бизнеса към нови съвместни проекти, които да разгърнат този потенциал", каза още министър Дилов.

Той се спря на стабилността и устойчивия растеж на българската икономика, като даде и конкретни примери: през второто тримесечие на 2025 г. БВП на България нараства с 3,4 на годишна база и с 0,9 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени предварителни данни на Националния статистически институт. Това показва здрава макроикономическа рамка, която създава благоприятна среда за бизнес и инвестиции. Министър Дилов подчерта, че допълнителен ключов фактор за това е и предстоящото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.- стъпка, която ще премахне валутния риск, ще намали транзакционните разходи и ще улесни достъпа до финансиране и търговията. „Същевременно, членството в Шенген и напредъкът към присъединяването ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са доказателство за стабилността и предвидимостта на страната, което прави България още по-привлекателна за международни партньори", каза още министърът на икономиката.

Петър Дилов бе категоричен, че целта на отношенията между двете страни е да надграждаме върху постигнатото досега. „Наред с традиционните направления на сътрудничество, ние виждаме потенциал в области като зелени технологии и енергийна ефективност,туризъм, логистика и транспортни връзки и други перспективни сектори", каза той.

Той се спря и на сложната обстановка в международната икономическа среда, но добави, че именно в такива условия е още по-важно да работим в сътрудничество и сме готови да търсим решения, които да подкрепят бизнеса от двете страни.

„Министерство на икономиката и индустрията на България е готово да подкрепя обмена на бизнес визити и делегации, както и да съдейства за организирането на нови форуми и инициативи. Убеден съм, че чрез прагматичен подход можем да създадем условия за взаимноизгодни сделки и дългосрочни партньорства", каза в края на приветствието си министърът на икономиката и пожела настоящият форум да бъде още една крачка напред в изграждането на мостове между българските и китайските компании.

От своя страна, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, която бе и един от организаторите на приветства китайските гости и представителите на китайския и българския бизнес. „Българската търговско-промишлена палата със своите прагматични действия помага досега и ще помага и в бъдеще за сътрудничеството между България и Китай". Той се обърна към присъстващите ръководители на китайските форми и ги информира, че доброволният търговски регистър към Палатата, в който има записани над 50 000 фирми, е отворен за проверка на всяка българска фирма, членуваща в БТТП, към която биха проявили интерес китайски партньори. „БТПП притежава представителства в цяла България, във всички 28 области и във всички 265 общини и ще съдейства за намирането на партньори на участващите във форума китайски компании, които проявят интерес" – подчерта Цветан Симеонов. Той увери присъстващите китайски компании, че Българската търговско-промишлена палата ще продължава да съдейства за осъществяването на връзки и партньорски отношения на родните компании с китайските. Симеонов изказа мнението си по-специално за потенциала, който не е достатъчно използван в областта на сектора „туризъм" и изрази увереност, че вече съществуват много добри условия за реализирането на този потенциал и по-доброто взаимодействие в областта на туризма между двете страни.

Ръководителят на китайската делегация – зам.министърът на търговията г-н Лин Дзи подчерта в словото си че инвестициите на Китай в България са около 170 млн. долара. Той поздрави българските компании, които изнасят своя продукция в Китай и пожела на китайските им колеги да инвестират повече в страната. Износът на България към Китай се увеличава постоянно, каза г-н Лин Дзи, което е доказателство и пример за ползотворно сътрудничество. „Редица китайски компании инвестират в телекомуникации, във фотоволтаична техника и технологии, което отново показва желанието и на двете страни за изгодни взаимоотношения. Присъствието на повече от 100 фирми от двете страни на този форум е доказателство за добрата воля на компаниите от двете страни за бъдещо сътрудничество", каза в заключение високопоставеният китайски правителствен представител.

Той бе категоричен, че трябва да се поддържа и разширява тенденцията на сътрудничеството между български и китайски фирми, както и увеличаването на вноса от Китай за България, но и обратно – износа от България към КНР. При население от 1.4 млрд. души, Китай е един много голям пазар, той е вторият по големите потребителски пазар в света. Зам.министърът на търговията припомни и проведените през тази година различни търговски изложения в Китай и приветства участието на български компании. „Независимо от всички промени в глобален мащаб, Китай и България остават добри партньори и се надяваме, че чрез този форум ще задълбочим и разширим още повече нашите отношения", каза още китайският високопоставен гост.

В своето приветствие при откриването, Н.Пр.Дай Цинли, посланик на КНР в България, подчерта че през последните години сътрудничеството между Китай и България дава ползотворни резултати, като даде за пример двустранната търговия, която се е увеличила от 1.7 млрд.щ.д. на над 4 млрд.щ.д., а също и инвестициите на Китай в България, които също постигат добри резултати, особено в сфери като автомобилостроене, телекомуникации, нови енергийни източници, изграждане на фотоволтаични системи. „В момента китайското правителство е фокусирано върху задълбочаване на реформите и разширяване на модернизацията, усъвършенстване на механизмите и институциите за отваряне към света, задълбочаване и укрепване на сътрудничеството", каза дипломатът. Тя приветства предстоящото присъединяване на България през следващата година към еврозоната. Посланик Дай Цинли припомни, че по повод 80-годишнината от създаването на ООН китайският председател Си Дзинпин наскоро представи Инициативата за глобално управление, която има за цел да доведе глобалното управлението към изискванията на новата ера и да се прилага активно мултилитерализма. „Това е задължението на Китай като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН", подчерта тя и бе категорична, че Китай и Европа трябва да бъдат приятели, а не противници, трябва да си сътрудничат, а не да се конфронтират . „Важна задача пред Китай и България е да превърнат традиционното приятелство в движеща сила за сътрудничество, да преодолеят трудностите и предизвикателствата и да реализират повече възможности за сътрудничество", каза в заключение на приветствието си към участниците във форума посланик Дай Цинли.

С дискусии и разговори участниците във форума продължиха да договарят възможности за бъдещо сътрудничество в различните области на икономиката между двете страни, като представиха своите дейности и визии и изразиха единодушното си желание за разширяване на сътрудничеството и партньорските връзки.

По време на проведения бизнес-форум в рамките на Осемнадесетата сесия на българо-китайската смесена комисия за икономическо сътрудничество, която е съпредседателствана от министъра на икономиката и индустрията на Република България Петър Дилов и зам.министъра на търговията на КНР г-н Лин Дзи, няколко български участника в събитието – председателят на търговско-промишлена палата в Хасково, изпълнителният директор и представител на китайската компания China Motor Company за България и председателят на регионална лозаро-винарска камара и собственик на бизнес с вина, изнасяни за Китай, споделиха мнението си за българо-китайските икономически отношения и значението на провеждането на различни бизнес-срещи и инициативи. Те са единодушни, че такива събития трябва да се провеждат по-често, защото дават възможност за взаимно обогатяване на опита и създаване на нови контакти и партньорства.

Те споделят мнението си в кратки видео-разговори специално за КМГ.