КМГ: Китай и САЩ очертаха „рамков консенсус“ по търговско-икономическите въпроси

На 14 и 15 септември в испанската столица Мадрид се състояха преговори между Китай и САЩ по търговско-икономически въпроси, предаде КМГ. Китайският екип бе ръководен от вицепремиера Хъ Лифън, а американският – от министъра на финансите Скот Бесент и търговския представител Джеймисън Гриър.

Двете страни проведоха „откровена, задълбочена и конструктивна комуникация по търговски и икономически въпроси от общ интерес", бе очертан рамков консенсус за съвместно и по конструктивен начин разрешаване на проблема с „ТикТок", намаляване на инвестиционните пречки и насърчаване на сътрудничеството в сферата на търговията и икономиката. Двете страни ще продължат консултациите по изготвянето на съответните документи, а резултатите от преговорите в Мадрид ще преминат през вътрешни процедури за одобрение.

И двете страни подчертаха, че стабилните търговско-икономически отношения помежду им имат огромно значение както за тях самите, така и за стабилността и развитието на световната икономика, и се ангажираха да продължат да засилват консенсуса, да преодоляват различията и да разширяват сътрудничеството с цел постигане на повече взаимноизгодни резултати.