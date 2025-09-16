Китай влезе в топ 10 на Глобалния индекс за иновации

Днес Световната организация за интелектуалната собственост представи поредното издание на своя Глобален индекс за иновации – 2025, в който Швейцария, Швеция, Съединените щати, Южна Корея и Сингапур заемат челните позиции. Това пише КМГ. Китай, който миналата година беше на 11-о място, влиза в топ 10, запазвайки водещата си позиция сред икономиките със среден доход, като същевременно поддържа силен темп в ръста на разходите за научно-изследователска и развойна дейност, износа на високотехнологични продукти и иновационните индустрии.

Групата на икономиките със среден доход, водена от Китай, Индия и Турция, продължи да се изкачва в класацията, като 17 страни със среден и нисък доход надминаха очакванията за нивото си на развитие, докато Субсахарска Африка е била районът на най-голям брой икономики, демонстриращи над средното ниво на иновационна производителност.