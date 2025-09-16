ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Китай на глава от населението се падат по 500 кг. зърно

По време на 14-ата петилетка (2021-2025) висококачественото развитие на китайските села отбеляза нов напредък, бе отчетено на провелата се днес пресконференция на пресслужбата на Държавния съвет. Това пише КМГ.

На нея бе посочено, че в страната се работи активно за интегрираното развитие на селското стопанство, изграждането и управлението на селата, отчитайки особеностите на всеки район.

Приходите на големите селскостопански предприятия са достигнали близо 1,8 трилиона юана, а условията за живот, образованието, медицинските услуги и грижата за възрастните са се подобрили осезаемо.

През миналата година добивът на зърнени храни в страната за пръв път е надхвърлил 700 милиона тона, с 37 милиона тона повече спрямо 2020 г. На глава от населението в момента се падат по 500 килограма зърно, с което Китай е постигнал в общи линии самодостатъчност по отношение на зърнените запаси и гарантиране на продоволствената сигурност.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

