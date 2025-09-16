ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай ще продължи да се противопоставя на икономически и търговски ограничения, наложени му във връзка с неговите отношения с Русия

Наскоро Съединените щати призоваха страните от Г-7 и НАТО да наложат мита от 50% до 100% на Китай, ако страната не спре да купува руски петрол, в опит да окажат натиск върху Пекин да съдейства за прекратяване на руско-украинския конфликт.

Коментирайки ситуацията, говорител на Министерството на търговията на Китай посочи, че Пекин ще продължи да се противопоставя последователно на икономически и търговски ограничения, наложени му във връзка с неговите отношения с Русия, пише КМГ.

„Опитът на САЩ да принудят други страни, налагайки по този начин „вторични мита" на Китай, заради закупуването на руски петрол, представлява типичен пример за едностранен тормоз и икономически натиск. Това представлява грубо нарушение на консенсуса, постигнат по време на последния телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ, и може сериозно да наруши световната търговия и стабилността на производствените вериги и веригите за доставки. Китай категорично се противопоставя на подобни действия. Ако някоя от страните наруши интересите на Китай, той ще предприеме всички необходими мерки, за да защити своите законни права и интереси", каза още говорителят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

