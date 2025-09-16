ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21305070 www.24chasa.bg

Украинските въоръжени сили са ударили петролна рафинерия край Саратов

2204

Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна в координация с други части са поразили през нощта петролна рафинерия край руския град Саратов в Приволжкия федерален окръг, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на Генералния щаб на ВСУ в приложението „Телеграм".

Съобщава се за експлозии и пожар в района на обекта, пише БТА.

„Резултатите от удара се изясняват", отбеляза ГЩ на ВСУ.

Саратовската рафинерия произвежда над 20 вида петролни продукти, включително бензин, дизел и смазочни материали. През 2023 г. обемът на производство на рафинерията е достигнал 4,8 млн. тона. Обектът се използва за нуждите на Въоръжените сили на Руската федерация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)