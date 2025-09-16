Украинските въоръжени сили са ударили петролна рафинерия край Саратов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна в координация с други части са поразили през нощта петролна рафинерия край руския град Саратов в Приволжкия федерален окръг, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на Генералния щаб на ВСУ в приложението „Телеграм".

Съобщава се за експлозии и пожар в района на обекта, пише БТА.

„Резултатите от удара се изясняват", отбеляза ГЩ на ВСУ.

Саратовската рафинерия произвежда над 20 вида петролни продукти, включително бензин, дизел и смазочни материали. През 2023 г. обемът на производство на рафинерията е достигнал 4,8 млн. тона. Обектът се използва за нуждите на Въоръжените сили на Руската федерация.