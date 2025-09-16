Тръмп: US армия е атакувала кораб, най-вероятно превозвал дрога от Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че американската армия отново е атакувала кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици от Венецуела, убивайки трима души на борда му, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп намекна, че военните акции срещу картелите могат да бъдат разширени.

"Ударите бяха извършени в момент, когато тези потвърдени наркотерористи от Венецуела бяха в международни води, като транспортираха нелегално наркотици (смъртоносно оръжие за отравяне на американци) към САЩ", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут соушъл" в публикация, с която обяви удара. "Тези изключително безмилостни картели за трафик на наркотици представляват заплаха за американската национална сигурност, външна политика и за жизнените интереси на САЩ", подчерта Тръмп.

Атаката бе извършена близо две седмици след друг военен удар срещу "моторна лодка от Венецуела, превозваща наркотици", при която бяха убити 11 души.

Запитан от журналисти какви доказателства има САЩ, че плавателният съд е транспортирал наркотици, Тръмп отговори: "Имаме доказателства. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете това, което се разпиля из целия океан – големи чували с кокаин и фентанил навсякъде".

Американският съд предположи също, че американските военни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти, които в момента се извършват в морето, могат да бъдат разширени и на сушата.

Той заяви, че американската армия наблюдава по-малко кораби да плават в Карибско море, след извършването на първата атака по-рано този месец, но добави, че картелите все още извършват трафик на наркотици по суша.

"Сега заявяваме пред картелите, че (там) също ще ги спрем", каза американският президент. "Когато дойдат по суша, ще ги спрем по същия начин, по който спряхме лодките. Но може би като говорим за това, то няма да се случи. Добре ще е, ако не се случи", допълни той, предаде БТА.