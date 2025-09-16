Подновиха обвинението за смъртта на 13 души заради паднала козирка на жпгарата в Нови сад

Висшата прокуратура в Нови Сад отново повдигна обвинение срещу 13 души заради падането на козирката на жп гарата в града на 1 ноември миналата година, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА. Обвинението включва и бившия министър на строителството Горан Весич.

Обвинението е, че заподозрените са извършили тежко престъпление срещу общата сигурност. В него са включени тринадесет души, сред които бившият министър на строителството, движението и инфраструктурата Горан Весич, неговата сътрудничка в министерството Анита Димоски, бившият изпълняващ длъжността генерален директор на компанията за железопътна инфраструктура на Сърбия Йелена Танаскович, бившият генерален директор на компанията Небойша Шурлан. Включени са и отговорни лица и проектанти по ремонта на жп гарата.

Те са обвинени в престъпления, позволили експлоатацията на крило Б на жп гарата в Нови Сад, въпреки че към момента са продължавали строителни работи и за обекта не е било издадено необходимото позволение. Обвинени са също за престъпления във връзка с предходно неизпълнение на конструкцията на обекта, както и за престъпления в етапа на проектиране и изпълнение на ремонта на гарата.

Прокуратурата е предложила на съда да определи арест на всички заподозрени, заради продължаващото вълнение сред обществеността, което може да застраши провеждането на съдебното дело или заради повтаряне на престъплението от някои от заподозрените.

Малко след трагедията тогавашният министър на строителството Горан Весич подаде оставка. Същото направи иминистърът на търговията Томислав Момирович, който беше министър на строителството, когато се извършваше ремонтът.

През декември миналата година прокуратурата в Нови Съд повдигна обвинение на същите лица, но през април Върховният съд върна за допълнително разследване обвинителния акт и всички заподозрени бяха освободени от ареста.