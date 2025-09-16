Италианка загина, след като неин съсед се хвърли от четвъртия етаж и я улучи

83-годишната Франческа Мано, позната за всички в квартала си като Франка, загина при нелепа трагедия в нейния жилищен блок в покрайнините на Милано. Това станало, след като от четвъртия етаж скочил неин съсед, който искал да се самоубие. Вместо това улучил минаващата отдолу Франка и я убил.

Според в. "Кориере дела сера" възрастната жена слязла до гаража си в задната част на общия вътрешен двор на две съседни кооперации. От над 50 г. тя живеела с 93-годишния си съпруг в апартамент в единия от блоковете. В момента, в който преминавала по пътеката до стената между кооперациите, отгоре й се стоварил 70-годишният й съсед.

В неделя той решил да сложи край на живота си, хвърляйки се от най-горния етаж. След полет от 10 метра и след като улучил тялото на жената, той обаче останал жив, въпреки че имал фрактури на крайниците си. Няма опасност за живота му. Дни преди трагедията той споделил със свои близки, че е зле и че рано или късно ще сложи край на живота си. Живеел с болната си майка на долния етаж на кооперацията си, имал две дъщери от бившата си жена. В неделя намерил кураж да свърши фаталния си жест, взел асансьора за последния етаж и се хвърлил от прозореца.