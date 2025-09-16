Израел засили ударите си по град Газа и го обяви за опасна бойна зона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия днес зави, че е започнала да разрушава инфраструктура на "Хамас" в град Газа, което подсказва, че вече е започнала мащабната офанзива в най-голямото населено място в палестинската територия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Град Газа се смята за опасна бойна зона и оставането в района ви излага на риск", написа в социалната мрежа "Екс" арабскоезичният говорител на израелската армия Авихай Адрае.

Малко по-късно израелски медии съобщиха, че премиерът Бенямин Нетаняху е заявил на съдебно заседание по дело срещу него за корупция, че Израел е "започнал интензивна операция в град Газа".

Израелската армия почти през цялата нощ нанасяше въздушни и артилерийски удари по града, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА. Палестински медии заявиха, че в град Газа, където се предполага че все още има стотици хиляди хора, са навлезли израелски танкове.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са потвърдили тази информация.

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземането на град Газа през август. ЦАХАЛ призоваха всички жители на града, които са около един милион, да се преместят в т. нар. хуманитарни зони в южната част на палестинската територия.