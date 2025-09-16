ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Талантлива българка стана част от престижна програма за предприемачество в Ню Орлиънс

Алия Казанджиева Снимка: Фейсбук / U.S. Embassy Sofia @aliyakphotography

Талантливата българска предприемачка Алия Казанджиева пристигна в Ню Орлиънс като част от престижната програма YTILI Fellowship. Това става ясно от публикация във фейсбук на посолството на САЩ у нас.

Алия Казанджиева е основател на арт компания и фотографско студио, а чрез работата си вдъхновява младите хора. Присъединява се към още 50 иноватори в програма, която демонстрира американския опит в предприемачеството и лидерството и поставя основата за бъдещи бизнес връзки между двете ни страни. 

