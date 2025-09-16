"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вселенският патриарх Вартоломей се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, съобщи Вселенската патриаршия на сайта си, пише БТА.

В съобщението се припомня, че Тръмп е шестият американски президент, с когото разговаря Вартоломей.

Срещата, която е продължила повече от половин час, е протекла в много сърдечна атмосфера, пише Патриаршията. По време на разговора Тръмп е изразил голям интерес към инициативите и служението на Вселенския трон и към живота на християните в Турция.

Вартоломей е благодарил на американския президент за инициативите и усилията му за възтържествуване на мир по света и особено в Украйна.

Двамата са обсъдили също така положението на християните в Близкия изток.

Станало е дума и за предстоящото посещение на папа Лъв Четиринадесети в Турция за съвместно отбелязване на 1700 години от Първия Вселенски събор в Никея (дн. Изник).

Голям интерес към срещата е показал и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който е католик.

Вартоломей е изразил пред Тръмп съболезнования за убийството на „неговия приятел и сътрудник" Чарли Кърк.

На пресконференция след срещата Вселенският патриарх се спря на диалога с Римокатолическата църква и на предстоящото посещение на новия папа в Турция през ноември, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Вартоломей съобщи още, че е поставил пред Тръмп въпроса за съдбата на семинарията на остров Халки (Хейбелиада), затворена през 1971 г., която турският президент Реджеп Тайип Ердоган разпореди да бъде отново отворена, но това още не е станало. Според информацията Тръмп се е ангажирал да постави темата на следващата си среща с Ердоган. На пресконференцията Вартоломей обяви, че от миналата година тече диалог с турското правителство с цел семинарията да посрещне първите си ученици през септември 2026 г.

Вселенският патриарх засегна и въпроса за християните в Турция и в Близкия изток, като отбеляза, че те са около 1 процент от турското население, а в Близкия изток броят им намалява непрекъснато и има опасност християнските светини в региона да се превърнат в музеи.

Вартоломей говори и за Украйна, като припомни, че Вселенската патриаршия е дала автокефалия на Църквата на страната, като е признала необходимостта от църковна независимост на страната от Москва, която се е показала враждебна към украинския народ.

В заключение Вселенският патриарх се спря на необходимостта от непрекъснато насърчаване на мира и солидарността в световен план.