Запрянов: България и Албания споделят обща отговорност за сигурността и стабилността на региона

В рамките на работното си посещение в Албания днес, 16 септември, министърът на отбраната на Република България Атанас Запрянов участва в панела „Страните от Югоизточна Европа като гарант за сигурността на Европейския съюз" на Форума за свързаност - Тирана 2025. В дискусията се включиха още министърът на отбраната на Албания Пиро Венгу и политици и експерти от региона, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В своето изказване министър Запрянов подчерта, че България и Албания са не само съседи, но и близки съюзници в НАТО, които споделят обща отговорност за сигурността и стабилността на региона. Той открои Паневропейския коридор №8 като ключова инфраструктура за военната мобилност на НАТО, логистичната свързаност между Черно и Адриатическо море, както и за икономическото развитие.

Министър Атанас Запрянов акцентира и върху приноса на България към регионалната сигурност чрез участие в мисии на НАТО и ЕС (KFOR, EUFOR - Althea). Той изрази признателност към Албания за приноса ѝ в бойната група на НАТО в България и в мисията KFOR в Косово, като подчерта, че съвместната подготовка на военнослужещи от двете страни демонстрира високо ниво на доверие и съвместимост.

Министърът на отбраната отбеляза, че военната мобилност, свързаността и отбранителната индустрия са сред приоритетите на новата стратегическа рамка на НАТО и ЕС, и заяви, че България активно работи по изграждането на отбранителни способности.

В заключение министър Запрянов потвърди безусловната подкрепа на България за европейската интеграция на Албания, подчертавайки, че интеграцията на Западните Балкани е от ключово значение за мира, стабилността и просперитета на Европа.