В Германия полиция обискира обекти на заподозряна крайнодясна организация

Германски следователи извършиха днес обиски в три провинции във връзка със заподозряна въоръжена крайнодясна екстремистка група, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бяха претърсени 13 имота в провинция Долна Саксония в Северна Германия, в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия и югозападната Баден-Вюртемберг, съобщиха прокуратурата и криминалната полиция в Долна Саксония.

Осем души на възраст от 32 до 57 години са заподозрени в създаване на въоръжена група с крайнидесни екстремистки убеждения. Според изявлението четирима от тях се предполага, че незаконно притежават оръжия.

В един от случаите криминалната полиция е конфискувала пистолет с боеприпаси още през април, се посочва в изявлението.

Прокуратурата заяви, че целта на акциите е била да се конфискуват оръжията, както и да се събере допълнителна информация за дейността на групата.