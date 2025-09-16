Погребаха 31 йеменски журналисти, убити при израелски удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хора присъстваха днес на погребението на 31 йеменски журналисти, убити миналата седмица при израелски удари срещу подкрепените от Иран хуси в столицата Сана, предаде Асошиейтед прес.

Атаките миналата сряда бяха извършени, след като дрон, изпратен от хусите, преодоля противовъздушната отбрана на Израел и порази летище. При удара бе ранен един човек, пише БТА.

Беше съобщено, че при ударите срещу Сана десетки хора са били убити, включително журналисти. При атаката бяха поразени жилищни райони, военна база и бензиностанция, съобщи здравното министерство в северната част на Йемен, контролирана от хусите.

Има нанесени щети и по Националния музей на Йемен, съобщи министерството на културата. Правителствена сграда в град Хазм също е ударена.

Управляваната от хусите телевизия "Ал Масира" излъчи погребението, като на кадрите се виждат десетки хора в джамия, както и ковчезите на убитите.

Израел и преди е извършвал въздушни удари в отговор на изстреляни ракети от хусите срещу Израел. Хусите казват, че подкрепят "Хамас" и палестинците в Газа.