Лавров: Има неприятелски правителства, а не държави

Руската страна постепенно се отказва от използването на термина "неприятелски държави" и изхожда от това, че има неприятелски правителства, а не държави, заяви на пресконференция министърът на външните работи Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

"Постепенно се отказваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но, както президентът [Владимир Путин] подчерта наскоро на едно от събитията във Владивосток, за нас няма неприятелски страни, има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към Руската федерация“, коментира Лавров.