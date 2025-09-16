В Истанбул задържаха 14 души заради борсови манипулации

Операция на прокуратурата в Истанбул доведе днес до задържането на 14 души заради предполагаеми борсови манипулации на Истанбулската борса, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Разследването е започнало след констатации, че има колебания в обема на търговията, а цените на търгуваните акции не са се променили по естествен път. Според прокуратурата изкуствените увеличения са довели до загуби за дребните инвеститори. Заподозрените са арестувани заради данни, че е извършено нарушение на Закона за капиталовите пазари.

Прокуратурата съобщи, че са предприети действия срещу служители на „Инвестко холдинг" (Investco Holding), които са изпрали парите от печалбата, използвайки фондовата борса и други инвестиционни компании. Компанията, чиито служители са арестувани, е основана през 2011 г. Тя е с богато портфолио, което включва инвестиции във възобновяемите източници на енергия, минно дело, метали, рисови капитали, храни и здравни грижи.

Според онлайн изданието „Тюркийе тудей" „Инвестко холдинг" е отчела бърз растеж през последните години, като приходите ѝ са нараснали до близо 77,48 милиона долара. След новината за арестите акциите на компанията отчитат спад от 10 процента, което е максималната дневна загуба, разрешена според правилата за борсова търговия.

Борсата в Истанбул беше обект на засилено внимание и във вчерашния ден. Анализаторите очакваха резултата от делото за легитимността на ръководството на опозиционната Народнорепубликанска партия, за да видят как ще ѝ се отрази решението. След отлагането му за 24 октомври водещият индекс на Истанбулската борса се повиши с 4 процента.

Засега обаче не е ясно дали има връзка между днешните арести и начинът, по който реагира борсата във вчерашния ден.