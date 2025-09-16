В Истанбул задържаха 14 души заради борсови манипулации

Операция на прокуратурата в Истанбул доведе днес до задържането на 14 души заради предполагаеми борсови манипулации на Истанбулската борса, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Разследването е започнало след констатации, че има колебания в обема на търговията, а цените на търгуваните акции не са се променили по естествен път. Според прокуратурата изкуствените увеличения са довели до загуби за дребните инвеститори. Заподозрените са арестувани заради данни, че е извършено нарушение на Закона за капиталовите пазари.
Прокуратурата съобщи, че са предприети действия срещу служители на „Инвестко холдинг" (Investco Holding), които са изпрали парите от печалбата, използвайки фондовата борса и други инвестиционни компании. Компанията, чиито служители са арестувани, е основана през 2011 г. Тя е с богато портфолио, което включва инвестиции във възобновяемите източници на енергия, минно дело, метали, рисови капитали, храни и здравни грижи.
Според онлайн изданието „Тюркийе тудей" „Инвестко холдинг" е отчела бърз растеж през последните години, като приходите ѝ са нараснали до близо 77,48 милиона долара. След новината за арестите акциите на компанията отчитат спад от 10 процента, което е максималната дневна загуба, разрешена според правилата за борсова търговия.
Борсата в Истанбул беше обект на засилено внимание и във вчерашния ден. Анализаторите очакваха резултата от делото за легитимността на ръководството на опозиционната Народнорепубликанска партия, за да видят как ще ѝ се отрази решението. След отлагането му за 24 октомври водещият индекс на Истанбулската борса се повиши с 4 процента.
Засега обаче не е ясно дали има връзка между днешните арести и начинът, по който реагира борсата във вчерашния ден.