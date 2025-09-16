Година след доклада на Марио Драги ЕК направи равносметка за програмата за конкурентоспособност

Една година след публикуването на доклада на Марио Драги, Европейската комисия направи равносметка на постигнатия напредък и очерта пътя напред на конференцията на високо равнище, която се провежда днес. Конференцията беше открита от председателя Урсула фон дер Лайен и професор Марио Драги, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Председателят Фон дер Лайен подчерта, че докладът Драги представлява реална пътна карта за действие и че Комисията започна работа по нея още от първия ден на новия мандат. Първата инициатива беше „Компасът за конкурентоспособност" – водещата рамка, която превръща анализа в конкретни политики. Оттогава Комисията напредва решително: Пакта за чиста промишленост, гигафабриките за изкуствен интелект, новата рамка за държавна помощ, Плана за действие за енергия на достъпни цени и Съюза на спестяванията и инвестициите. Бяха обявени също така отделни планове за действие за ключови индустрии (автомобилната, химическата и стоманодобивната), най-мащабните досега инвестиции в отбрана, нови предложения за задълбочаване на единния пазар чрез премахване на бариерите, стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия, както и шест пакета за опростяване, които са от полза за бизнеса чрез намаляване на бюрокрацията.

В процес на подготовка са важни инициативи: фонд за конкурентоспособност на стойност 400 милиарда евро за насърчаване на иновациите; пътна карта за премахване на бариерите пред единния пазар до 2028 г.; пакет за ускоряване на декарбонизацията; и два допълнителни пакета за опростяване на цифровата и военната мобилност. В международен план ЕС засилва стратегическата си независимост като надгради споразумението с Меркосур и неотдавнашното търговско споразумение с Индонезия. Същевременно напредват преговорите с Индия, Южна Африка, Малайзия и Обединените арабски емирства.