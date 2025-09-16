Доклад на ЕК за заетостта и социалното развитие за 2025 г.

Европейската комисия оповести доклада за заетостта и социалното развитие в Европа (ESDE) от 2025 г.

Докладът отчита, че една пета от населението на ЕС в трудоспособна възраст, около 51 милиона души, понастоящем са извън пазара на труда. По-голямата част от тях са жени, лица на възраст 55—64 години, мигранти и хора с увреждания. В доклада се посочва, че по-доброто интегриране на тези групи на пазара на труда може да смекчи недостига на умения и работна ръка и да компенсира демографските промени, които рискуват да свият работната сила в ЕС с до 18 млн. до 2050 г. Улесняването на достъпа до пазара на труда би допринесло и за постигането на целта на ЕС за равнище на заетост от 78% за 2030 г. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

През 2024 г. ЕС е създал 1,8 милиона работни места повече в сравнение с предходната година, с което равнището на заетост достига 75,8%, а равнището на безработица спада до ново историческо дъно от 5,9%.