Проучване: Близо 2/3 от американците свързват агресивната политическа реторика с насилие

Близо 2/3 от американците вярват, че агресивният език в политическите дебати подтиква към насилие. Това показва проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено само дни след убийството на Чарли Кърк.

Проучването, извършено в рамките на три дни до неделя, показа, че американците се безпокоят от партийните разделения и нарастващото политическо насилие, включително убийството през юни на законодателка от Демократическата партия и съпруга ѝ в Минесота, информира БТА.

Около 63% от респондентите в проучването на Ройтерс/Испос посочват, че начинът, по който американците разговарят по политически въпроси, е "допринесъл много" за окуражаване на насилието. Около 31% отбелязват, че подходът на властите към политическия дискурс е дал "известен тласък" на насилието, а останалите запитани не са забелязали въздействие или не са дали отговор.

Президентът републиканец Доналд Тръмп, сам станал мишена на два опита за убийство, беше атакуван от политическите си опоненти за инцидента. В четвъртък те заявиха: "Тук имаме радикализирани леви лунатици, които трябва да победим".

Кърк, чиято политическа организация "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) помагаше за мобилизирането на млади гласоподаватели в подкрепа на Тръмп за предизборната кампания през 2024 г., говореше в студентски кампус в Юта, когато беше прострелян смъртоносно в тила от снайперист.

Въпреки че Кърк твърдеше, че целта му е насърчаването на гражданския дискурс, той беше известен с подстрекателските си коментари, осъждащи законодателството, свързано с гражданските права и правата на хомосексуалистите.

Мъжът, обвинен за убийството на Кърк, бе заловен ден след стрелбата и се очаква днес да му бъдат повдигнати официални обвинения. Очаква се по-късно през деня той да се яви на предварително изслушване в съда. Заподозреният се намира в ареста на затвор в Юта.

Голямо мнозинство от американците – 79% - смятат, че през последните 20 години хората в страната проявяват все по-малко търпимост към гледни точки, които се различават от тяхната, установява проучването.

Около 71% от участниците в проучването са съгласни с твърдението, че "американското общество е разбито", докато 66% отбелязват, че се тревожат от перспективата за насилие, извършено срещу хора от тяхната общност заради политическите им вярвания.

Според експертите се наблюдават се признаци на увеличаване на политическото насилие.

През първите шест месеца на годината американците станаха свидетели на около 150 нападения по политически подбуди - близо два пъти повече в сравнение със същия период на миналата година, каза Майк Дженсън – изследовател в Мерилендския университет, който проследява подобно насилие в база данни за тероризма от 1970 г. насам.

Убийството на Кърк изглежда привлече вниманието на повече американци в сравнение с убийствата в Минесота, показва проучването на Ройтерс/Ипсос.

Сега 68% посочват, че са прочели, видели или чули "много" за убийството на Кърк, срещу едва 26%, отбелязали същото през юни за стрелбата, при която бяха убити законодателката от Демократическата партия Мелиса Хортман и съпруга ѝ, както и за раняването на сенатора от Демократическата партия в щата Минесота Джон Хофман и съпругата му от християнин националист.