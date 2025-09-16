Почина легендарният актьор Робърт Редфорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният актьор Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст.

Носителят на Оскар е починал в съня си във вторник в дома си в Юта, близо до Прово, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс".

Съобщението за смъртта му бе направено от Синди Бергер, изпълнителен директор на рекламната агенция Rogers & Cowan PMK.

Редфорд беше един от най-известните холивудски актьори в продължение на десетилетия, участвайки в хитови филми като „Бътч Касиди и Сънданс Кид" и „Цялото президентско войнство". Робърт Редфорд открива фестивала "Сънданс" през 2015 г. СНИМКА: Ройтерс Робърт Редфорд получава Оскар през 2002 г. СНИМКА: Ройтерс Робърт Редфорд на наградите "Златен лъв" през 2017 г. СНИМКА: Ройтерс Робърт Редфорд на премиерата на "Старецът и оръжието" през 2018 г. СНИМКА: Ройтерс Редфорд и съпругата му Сибил през 2012 г. СНИМКА: Ройтерс

Актьорът започна да режисира по-късно в живота си и спечели „Оскар" за „Обикновени хора" през 1980 г.

През 1981 г. той основава нестопанската организация „Сънданс Институт", която се превърна в основен елемент в света на изкуствата за години напред.

През 1984 г. той основава „Сънданс филмов фестивал" в Парк Сити, Юта.

Той се превърна в дом за начинаещи режисьори, които искаха да се изявят, като сред известните имена са Куентин Тарантино, Ава ДюВерней, Джеймс Уан и Дарен Аронофски.

Фестивалът се превърна и в място за представяне на документални филми, засягащи сериозни теми, като климатичните промени и репродуктивните права.

С нарастващата популярност на фестивала през годините обаче, Редфорд се обяви против комерсиализацията на събитието.

„Искам маркетинг специалистите, които ни нападат изненадващо – производителите на водка, хората с подаръчни торбички и Парис Хилтън – да изчезнат завинаги", каза Редфорд пред репортер по време на фестивала през 2012 г.

Той продължи да играе и в по-късния етап от живота си, като изигра ролята на Бил Брайсън в „Разходка в гората" през 2015 г. и Джон Гейдж в „Неприлично предложение" от 1993 г.

През цялата си кариера Редфорд печели безброй награди и отличия.

През 1981 г. печели „Оскар" за най-добър режисьор за филма „Обикновени хора".

Филмът му от 1994 г. „Куиз шоу" също е номиниран за най-добър филм и най-добър режисьор на наградите „Оскар" през 1995 г.

Редфорд е носител и на няколко награди „Златен глобус", включително за най-добър режисьор за филма „Обикновени хора" през 1981 г.

През 2016 г. президентът Барак Обама награди Редфорд с Президентския медал за свобода, който е най-високото гражданско отличие в Америка. Барак Обама награждава Робърт Редфорд през 2016 г. СНИМКА: Ройтерс Робърт Редфорд през 2004 г. СНИМКА: Ройтерс Робърд Редфорд през 2006 г. СНИМКА: Ройтерс Робърд Редфорд през 2002 г. СНИМКА: Ройтерс Робърд Редфорд през 2019 г. СНИМКА: Ройтерс Робърд Редфорд и Никол Кидман през 2019 г. СНИМКА: Ройтерс Робърд Редфорд през 2015 г. СНИМКА: Ройтерс

Обикновено той се присъжда на „лица, които са допринесли с особени заслуги за сигурността или националните интереси на Съединените щати, за световния мир или за културни или други значими обществени или частни начинания".

През целия си живот Редфорд е бил и голям защитник на опазването на околната среда.

През 1961 г. се премества в Юта, като казва пред CNN: „Открих колко важна е природата в живота ми и исках да бъда там, където природата е екстремна и където мислех, че може би ще бъде вечна".

Редфорд е бил женен за историчката Лола Ван Вагенен от 1958 до 1985 г. и двамата имат четири деца – синовете Джеймс и Скот Антъни Редфорд и дъщерите Ейми и Шауна Редфорд.

През 2009 г. той се жени за германската художничка Сибил Сагарс.