Преподавател по журналистика получи смъртни заплахи в Нови Сад

На официалния имейл на Философския факултет в Нови Сад са получени смъртни заплахи. Те са отправени към ръководителят на катедра „Медийни изследвания" Смиляна Милинков, информира регионалната телевизия Ен1.

„Като се има предвид, че съм завършила бакалавърската си степен по история, разчитам много ясна заплаха в посланието „черна ръка ви е белязала" и съм загрижена за безопасността си", каза Милинков пред Ен1.

"Черна ръка" (на сръбски: Црна рука или Crna ruka) е крайна сръбска националистическа организация, основана през 1911 г. под въздействие на великосръбската идея.

Поставя си за непосредствена цел присъединяването на Босна и Херцеговина към Сърбия, посредством методите на терора.

Милинков добави, че е съобщила за заплахата в полицията и че от там са й казали, че сигналът ще бъде препратен до Прокуратурата за високотехнологични престъпления.

„Въпреки че реалността непрекъснато грубо ни събужда, все пак искам да вярвам, че всички, които са на власт, ще действат в съответствие със закона и че сплашването на професори, студенти, журналисти, активисти и всички граждани, които се осмеляват да критикуват шумно аномалиите в обществото ни, наистина ще спре", каза Милинков.

Вчера Независимата асоциация на журналистите на Сърбия обяви в декларация на сайта си, че "категорично защитава и подкрепя журналистите от медиите в Сърбия, обект на опасни и неоснователни твърдения, направени в изявление на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, които се отнасят до предполагаемата роля на определени местни и национални медии и Европейския съюз в антиправителствените протести.

От 10 месеца в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, организирани главно от студенти, които настояват виновните за трагедията в Нови Сад, където загинаха 16 души след срутване на козирката на жп гарата, да понесат политическа и наказателна отговорност и институциите да заработят. През май студентите поискаха да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори и обявиха правителството за нелегитимно, а през лятото протестите преминаха в различни форми на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.