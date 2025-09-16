Четирима са ранени при руски въздушен удар над Харков (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При въздушен руски удар над североизточния украински град Харков са ранени четирима души, информира Укринформ.

„В момента знаем, че четирима души са пострадали при терористичния обстрел над Харков от тази сутрин", съобщи в социалните мрежи кметът на града Игор Терехов. Според него руските сили са поразили и сграда на образователна институция близо до центъра на града.

„Това е ценна историческа сграда. За щастие нямаше пострадали. Наблизо има пазар с много хора. Пожарникарите в момента действат на място, защото на покрива на сградата избухна силен пожар", допълни кметът. Horrendous daylight drone strike on Kharkiv’s Pharmaceutical University. Give it a minute, Russians will call it a “mercenary base.” pic.twitter.com/P6uGeW6dDB — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 16, 2025

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че част от дроновете са били свалени. Той уточни, че един от тях е поразил административна сграда на ВУЗ, като вътре не е имало пострадали, но минувачи са били ранени.

„Този обект няма нищо общо с отбраната или военната промишленост – това е цивилна сграда. Нападението се случи през деня, на място с много хора, на пресечка от пазар. По чудо няма загинали", заяви Синегубов, цитиран от БТА.

По-късно той уточни, че пострадалите са три жени на около 50-годишна възраст и 89-годишен мъж.