Върховният комисар на ООН по правата на човека: Касапницата в Газа трябва да спре

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди днес сухопътната офанзива на Израел в град Газа и призова за край на „касапницата". Той подчерта, че се множат „доказателствата за геноцид", съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Целият свят настоява неистово за мир. Палестинци и израелци призоват отчаяно за мир. Всеки иска това да спре, а онова, което виждаме е продължаваща ескалация, каквато е абсолютно недопустима", заяви Тюрк пред АФП и Ройтерс.

"Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре", добави той. "Виждаме натрупване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и вероятно дори повече", добави той.

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк.

Новата израелска офанзива в град Газа е "напълно безотговорна и ужасяваща", заяви от своя страна британската министърка на външните работи Ивет Купър.

"Това само ще доведе до още кръвопролития, до убийството на още невинни хора и застрашаване на израелските заложници, които все още са държани в ивицата Газа", написа Купър в социалната мрежа "Екс", призовавайки за "незабавно спиране на огъня".

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси описа Израел като "враг" за първи път, откакто двете страни подписаха договор преди 46 години, съобщи представител на египетското правителство.

"Нашата позиция трябва да промени гледната точка на врага ни към нас, така че той да може да види, че всяка арабска страна се простира от океана до Персийския залив", заяви той в речта си в Доха вчера.

Ръководителят на Държавната информационна служба – основната египетска медийна организация – Диа Рашуан заяви, че египетски държавен глава използва думата"враг" по адрес на Израел за първи път от 1977 г., когато бившият президент Ануар Садат посети Йерусалим, а две години по-късно Египет стана първата арабска страна, подписала мирен договор с Израел.