Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие

През октомври Европейският парламент ще гласува два вота на недоверие срещу Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола вече е информирала европейските законодатели, че двете предложения са получили нужната подкрепа. Съгласно правилата на ЕП предложението за вот на недоверие изисква подкрепата на най-малко една десета от всички 719 европейски депутати, преди то да бъде обсъдено и гласувано.

Две политически групи, Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха миналата седмица, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.

"Патриотите за Европа" разкритикуваха икономическата политика на Комисията, докато Левицата я обвинява за бездействие в контекста на влошаващата се ситуация в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

Фон дер Лайен преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха "за", а 360 "против", значително по-малко спрямо необходимото мнозинство от две трети, напомня ДПА.