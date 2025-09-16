ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Председателят на турския парламент: Израел работи ...

Арестуваните за дрона над държавни сгради във Варшава са граждани на Беларус и Украйна

Варшава Снимка: pixabay

Полските власти съобщиха, цитирани от Асошиейтед прес и БТА, че двамата арестувани за пускане на дрон над държавни сгради във Варшава са граждани на Беларус и Украйна.

Дронът, забелязан да лети над президентския дворец "Белведере" в столицата Варшава, беше неутрализиран от Службата за държавна защита вчера.

Двамата заподозрени са "млада жена от Беларус и 20-ина годишен украинец", уточни на пресконференция тази сутрин Яцек Добжински, говорител на министъра, координиращ специалните служби.

Премиерът Доналд Туск снощи първоначално написа, че са задържани "двама граждани на Беларус". Все още не е ясно защо първоначалната информация е била невярна, но Службата за държавна защита днес заяви, че през нощта полицията е разпитала задържаните.

"Отричаме слуховете, че става въпрос за мащабни шпионски действия", каза Добжински, добавяйки, че е твърде рано да бъдат потвърдени други подробности.

Полша е в повишена готовност след навлизането на множество руски дронове във въздушното пространство на страната миналата седмица, което европейските власти определиха като умишлена провокация. Тогава НАТО изпрати изтребители за свалянето на дроновете.

