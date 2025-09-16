Ердоган за Нетаняху: Идеологически родина на Хитлер

Турският президент Реджеп Ердоган определи израелския премиер Бенямин Нетаняху като „идеологически съмишленик на Хитлер". Това изявление той направи пред журналисти по време на полета си обратно от срещата на върха на Организацията за ислямско сътрудничество в Доха, предаде държавната телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

„Нетаняху и неговата банда разказват на света само измислици на ционизма. ООН повелява да не се пристъпва към насилствена промяна на границите, нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на държавите. Това е, което трябва да видим. Следователно, сценариите, създадени с идеята за „Обетованата земя", са юридически невалидни. Тези, които управляват Израел, не са нищо повече от мрежа за убийства, която е трансформирала радикалното си разбиране във фашистка идеология. Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер. Има такава характеристика. Точно както Хитлер, който под влияние на своя прогрес, не е успял да предвиди поражението, което го очаква, така и Нетаняху го очаква същата съдба. Вярвам в това. Израел вреди колкото на мюсюлманите и християните, толкова и на евреите. Когато се вслушате в евреи, които се противопоставят на геноцида на Израел, ясно виждате колко опасна идеология е ционизмът. Ако ционистки Израел трябва да бъде свързван с нещо, то това са тероризмът и фашизмът", каза Ердоган.

Турският президент повтори пред журналистите част от посланията си в речта, която произнесе пред лидерите в Доха.

„Израел продължава с безграничния си бандитизъм в региона. След като нападна Газа, Сирия, Ливан, Йемен и Иран, Израел взе на прицел и делегацията в Катар, която водеше преговори за мир. Взимането на прицел на преговорната делегация при тази коварна атака е открита провокация срещу международния ред и право. Това е подла атака и крещящо нарушение на суверенитета на една независима и миролюбива държава. Тя показва още веднъж, че Израел има окупационен и терористичен манталитет. Целият свят вече вижда, че Израел представлява заплаха за световния ред. Турция застава твърдо до народа на братски Катар и Палестина", заяви Ердоган.

Турският президент отбеляза, че намира участието на толкова правителствени лидери и държавни глави на срещата в Катар за изключително важно.

„В декларацията, която приехме днес, подчертахме, че атаката на Израел ( в Доха – бел. ред.) е насочена срещу всички ислямски държави. Освен това призовахме да бъдат предприети всички правни мерки, които да спрат нарушаването на човешките права на палестинците. Обсъдихме също така възможностите за преразглеждане на дипломатическите и икономическите отношения, така както направи нашата страна", заяви Ердоган.

Според него Израел ще бъде още по-притиснат в ъгъла заради решението на западни държави да признаят Палестина.

„С нарастването на жестокостта Израел показва и истинското си лице. Дори тези, които години наред и систематично не виждаха жестокостите на Израел, започнаха да казват: стига толкова. Общото събрание прие Нюйоркската декларация със 142 гласа „за" и 10 „против", която промени коренно дипломатическите възгледи по Палестинския въпрос. Напоследък резултатите след гласуване в ООН показват на Израел, че от ден на ден остава по-сам", подчерта Ердоган.