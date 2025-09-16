Албанският премиер: Имаме план да отворим и последния клъстер от преговорите с ЕС

Албанският премиер Еди Рама обяви днес в Брюксел, че страната му си поставя за цел до края на годината да отвори и последния клъстер в преговорите за членство в Европейския съюз, съобщи АТА, цитирана от БТА.

Той направи изявлението си на обща пресконференция с датския министър по европейските въпроси Мари Биер и еврокомисаря по разширяването Марта Кос, след като бяха открити още четири нови глави от преговорния процес.

Рама подчерта на пресконференцията, че Европейският съюз е империя на ценности, права и сигурност, от която Албания иска да бъде част, и подчерта, че народът на Дания, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, е сред най-големите поддръжници на присъединяването на Албания към блока.

"Голяма признателност за подкрепата и за това, че гарантирате обещанието да се спазва – когато даваме резултати, биваме възнаградени. Днес отворихме още един клъстер, с което де факто стават 5 отворени клъстера за 11 месеца. Доколкото знам, това е рекорд", каза Рама.

Той допълни, че Албания чака с нетърпение да отвори и последния клъстер преди края на тази година. "Знам, че е много амбициозно, но това е нещо, което трябва да направим, и с надежда ще го направим заедно", допълни той.

Клъстер 4 „Зелена програма и устойчива свързаност", по който Албания започва работа от днес, включва главите 14-та (Транспортна политика), 15-та (Енергетика), 21-а (Трансевропейски мрежи) и 27-а (Околна среда и изменение на климата).

Албанският премиер подчерта на пресконференцията, че Албания е създала специално поста министър на околната среда.

При обявяването на новия кабинет на 11 септември Рама съобщи, че министерството на околната среда (новосъздадено министерство – бел. ред.) ще се ръководи от Софя̀н Яу̀пай.