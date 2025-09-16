Вицето на Тръмп намеси и Сорос в трагедията с Кърк (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФБР откри ДНК на стрелеца - съвпада с тази на Тайлър Робинсън

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс осъди “крайнолевите”, които празнуват убийството на десния активист Чарли Кърк, и обвини организации като “Отворено общество” на Джордж Сорос във финансиране на езика на омразата.

Ванс, който бе специален гост-водещ на “Шоуто на Чарли Кърк” в памет на своя “истински приятел”, обеща да се справи с “радикалните леви лунатици”. Вицето водеше предаването от Белия дом и разговаря с висши служители от администрацията на Доналд Тръмп, сред които зам.-началникът на кабинета Стивън Милър, както и с някои от дългогодишните съмишленици на Кърк, включително журналиста Тъкър Карлсън. Живото излъчване късно в понеделник проследиха около 250 хил. души.

Ванс обеща, че администрацията “ще работи за разрушаването на организациите, които

насърчават тероризма” в САЩ

и ще спре онези, които “са готови да убият своите сънародници, защото не им харасва нещо, което казват”.

Кърк беше застрелян показно миналата седмица в университетски кампус в Юта, като властите арестуваха 22-годишния Тайлър Робинсън и във вторник му повдигнаха обвинения. Макар все още да се изяснява какви точно са политическите виждания на Робинсън, редица видни представители от консервативните среди обвиниха левицата като пряко отговорна за смъртта на Кърк.

В “Шоуто на Чарли Кърк” Ванс по-конкретно обвини лявото списание “Нейшън”, че цитира Кърк погрешно, като е извадило от контекст негови думи за чернокожи жени. В статията на списанието пише още, че десният активист е “расист, трансфоб, хомофоб и женомразец” и паметта му не заслужава да бъде почетена.

По думите на американския вицепрезидент “Нейшън” не е просто “маргинален блог”, а “добре финансирано издание”, спонсорирано от фондацията на Сорос “Отворено общество”, както и от фондацията “Форд” и още други “богати титани на американското прогресивно движение”.

Ванс намекна, че фондациите са освободени от данъци, загатвайки, че Белият дом може да се опита да промени това. Авторката на статията в “Нейшън” отрече да е взимала пари от двете фондации за материала си, а от списанието посочиха, че никога не са получавали подкрепа от Сорос и в момента не се финансират от “Форд”.

От “Отворено общество” коментираха, че организацията “недвусмислено осъжда ужасяващото убийство на Чарли Кърк” и отбелязаха, че е “позорно да се

използва тази трагедия за политически цели”

В хода на предаването Ванс призова и тези, които празнуват смъртта на Кърк, да бъдат “докладвани на работодателите си”.

Докато разстрелът на активиста разпали политическото напрежение в страната, от ФБР обявиха, че са открили ДНК на Робинсън на мястото на убийството. Пробата била открита върху кърпа, увита около пушката, за която се смята, че е била използвана за убийството на Кърк.

Прокуратурата обяви, че ще иска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън.