Проучване: Младите хора в Нидерландия се чувстват пренебрегнати от политиците

Младежите в Нидерландия се чувстват игнорирани от политиците. Най-значимите за тях въпроси са тормозът, недостигът и високите цени на жилищата, както и безопасността. Това показва проучване на Ипсос I\&O, поръчано от УНИЦЕФ, което беше представено на властите на 15 септември, цитирано от БТА.

Проучването, направено чрез онлайн анкета и фокус групи, е огласено от социологическата агенция два месеца и половина пред предсрочните парламентарни избори (29 октомври). Жилищната политика е тема както за младите, така и за възрастните в Нидерландия и се очертава като важна в предизборната кампания, като няма партия, която да не я засяга в платформата си.

Особено важно обаче е отношението на младите към политиката и политиците и конкретно оценката на изследователите, че „младежите все още не се чувстват чути от нидерландската политика". Степента, в която те се чувстват чути от политиците, е 4,4 по скала от 1 до 10. Това е сравнимо с 2024 г., когато анкетираните млади са дали средна оценка 4,5. Младите хора в Нидерландия обясняват, че се чувстват така, сякаш нямат право на глас и не са питани за мнението им. „Според някои политиците се фокусират прекалено много върху проблеми, които засягат възрастните, и по-малко върху това, с което младите хора ще се сблъскат (в бъдеще)", се казва в анализ на проучването.

Повече от четирима на всеки десет млади хора в Нидерландия (43%) смятат, че политиците се държат зле. Те са на мнение, че политиците се карат много и се държат детински. Младите хора също така имат усещането, че политиците са фокусирани по-скоро върху собствените си интереси, отколкото върху решаването на проблемите на страната. Половината от анкетираните (50%) намират за трудно да преценят поведението на политиците, а 8% смятат, че политиците се държат добре.

От представените теми тормозът (41%), недостигът и високите цени на жилищата (36%) и сигурността в Нидерландия (39%) са въпросите, които младежите намират за най-важни. Наблюдават се разлики между различните възрастови групи. Тормозът е на първо място в топ 3 на по-младата група (10-15 години), докато за по-големите младежи (16-17 години) той не попада в топ 3. За 16- и 17-годишните на първо място е недостигът на жилища, следван от психичните проблеми при младежите. Темите за безопасността и недостига на жилища не са сред трите най-важни за най-младата възрастова група (10-12 години). В тази възрастова група на второ място е страданието на животните, а на трето – бедността.

Освен в идентифицирането на проблемите за младите, проучването се насочва и към предлагани от тях решения.

По-структурирано обръщане на внимание проблема е, както и през 2024 г., решението, което младежите предлагат за борба с тормоза. Уроци за тормоза и неговото въздействие биха могли според тях да помогнат, както и онлайн разговори по проблема. Групата на 16-17 годишните предлага да се обърне повече внимание на тормозещия.

По въпроса за недостига на жилища младите хора смятат, че трябва да има повече регулации по отношение на собствеността. Те предлагат правителството да определи максимална продажна цена за жилища и лимит. Правителството също така трябва според тях да направи достъпен определен процент от жилищния фонд за хора, които за първи път купуват дом.

Проучването показва, че за младите хора, е важно да се чувстват по-сигурни в Нидерландия. Поставянето на повече улични лампи би могло да повиши видимостта и безопасността по улиците. Освен това, обучението в училищата би могло според тях да помогне да се научи как да се движи млад човек по улиците възможно най-безопасно. Според младите хора проучванията на опасните квартали и предприемането на целенасочени действия биха могли да подобрят безопасността. По темата международни конфликти те предлагат да се набират повече хора за армията. Но като цяло младите хора смятат, че е трудно да се намерят решения в областта на международната сигурност.