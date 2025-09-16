ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът на талибаните забрани интернет в афганистанска провинция

1216
Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада КАДЪР: Туитър/@ilay_aksoy

Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада нареди спирането на оптичния интернет в провинция Балх, Афганистан, с цел „да се предотврати неморално поведение", съобщи говорител на афганистанското талибанско правителство, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Това е първата подобна забрана, откакто през август 2021 година ислямисткото движение се върна на власт в Афганистан. Без уайфай връзка остават правителствени офиси, частни компании, институции и домове в северната провинция. Мобилният интернет обаче все още е достъпен.

Хаджи Атаула Заид, правителствен говорител в Балх, каза, че в провинцията вече действа "пълна забрана" на интернет, наредена от лидера Хайбатула Ахундзада.

"Мярката е въведена, за да бъде предотвратено неморалното поведение, и вътре в страната ще бъде създадена алтернатива, с която да покриваме нуждите си", каза Заид пред АП. Той не поясни защо именно провинция Балх е избрана за забраната и дали тя ще се разпространи и върху други провинции на Афганистан.

Талибанските власти понякога прекъсват мобилните телефонни мрежи по съображения за сигурност, обикновено по време на религиозни празници, за да предотвратят детонирането на взривни устройства.

