Австрийският Съвет за национална сигурност ще обсъди навлизането на руски дронове над Полша

Австрийското федерално правителство свика Националния съвет по сигурността след проникването на руски дронове в полското въздушно пространство, съобщи АПА, цитирана от БТА, позовавайки се на канцеларията на австрийския канцлер.

Съветът за сигурност ще обсъди утре "навлизането на руски дронове във въздушното пространство на държава, членуваща в ЕС" и "хибридни заплахи", пише в. "Щандарт".

Партията на "Зелените" поиска свикването на Националния съвет за сигурност още в деня, в който при руска въздушна атака срещу Украйна голям брой дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша, а следователно и в това на НАТО. Полските военновъздушни сили и НАТО свалиха няколко руски дрона. Експерти предполагат, че това е умишлено действие от страна на Русия.

"Нарушаването на въздушното пространство и директната атака срещу полска територия бележи ново ниво на ескалация в руската война", заяви миналата седмица председателката на "Зелените" Леоноре Гевеслер. След случая с дроновете австрийската министърка на отбраната Клаудия Танер призова за ускоряване на внедряването на противоракетния "Небесен щит".

"Инцидентите и заплахите от последните дни много ясно показват едно нещо: Австрия и европейските държави трябва да ускорят укрепването на отбранителната си способност", подчерта Танер, която призова за засилване на преговорите за закупуване на системи за противовъздушна отбрана с голям обсег.

Националният съвет за сигурност е централният консултативен орган на австрийското федерално правителство по въпросите на външната политика, политиката за сигурност и отбраната. Той се състои от членове с право на глас от политическия елит (канцлер, вицеканцлер, министър на външните работи, министър на отбраната, министър на вътрешните работи и министър на правосъдието, както и депутати от партиите, представени в Националния съвет) и членове с консултативни функции от държавната администрация. Обсъжданията се провеждат при закрити врата.