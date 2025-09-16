Израел нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда (Видео, снимки)

Израелската армия е атакувала пристанището Ходейда в Йемен на брега на Червено море, съобщиха Ройтерс и БТА, цитирайки хутитската телевизия „Ал Масира".
Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.
Йеменските бунтовници хути контролират най-населените части на Йемен и атакуват кораби в Червено море, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Те също изстрелват ракети срещу Израел, повечето от които биват прехващани.
Израелските сили отвръщат с удари по контролираните от хутите територии, включително по стратегическия град Ходейда.
