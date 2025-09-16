Гърция заплашва да забрани придвижването на овце и кози при разпространение на шарката

Фермерите в Гърция могат да се окажат под заплаха от национална забрана за придвижване на кози и овце, ако ветеринарите и животновъдите не усилят проверките на здравето и хигиената на животните, за да спрат разпространението на шарката по дребния добитък, съобщи днес правителството, цитирано от Ройтерс и БТА.

Разпространението на болестта вече доведе до избиването на около 2 процента от овцете и козите в страната, показват данни на гръцкото министерство на земеделието.

Шарката по овцете и козите не се разпространява сред хората, но носи риск от повишаване на цените на овчето и козето месо, а също така може да нанесе сериозен удар по износа на сирене фета - запазена марка на Гърция, което се прави от козе и овче мляко.

Над 260 000 овце и кози бяха умъртвени, а около 1100 ферми в цяла Гърция бяха затворени принудително, след като властите установиха 2400 случая на силно заразната болест сред овцете и козите през 12-месечния период до август тази година, показват данни на Министерството на земеделието. Повечето от случаите бяха регистрирани през юли и август.

Десетдневен план, обявен в понеделник, призовава животновъдите да засилят мерките за биосигурност за стадата си, ветеринарите - да засилят проверките на място във фермите, а местните власти - да установяват места за дезинфекция, за да контролират по-добре движението на стадата из страната.

Следващите 10 дни ще бъдат от решаващо значение за избягването на цялостна забрана за движение на овцете и козите в страната, посочи за обществената телевизия ЕРТ заместник-министърът на земеделието Христос Келас.

"Това би означавало замразяване на търговията. Те няма да доставят мляко, няма да доставят месо, няма да има клане на животни в цялата страна", добави той.