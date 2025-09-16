Скот Бесънт е говорил с възможния наследник на Джером Пауъл начело на УФР

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в интервю пред Си Ен Би Си, че е провел "добра" среща с Джеймс Булард, бивш президент на подразделението на Управлението за федерален резерв (УФР) в Сейнт Луис, в рамките на процеса по избор на нов председател на централната банка на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Булард и аз имахме много добра двучасова среща. Той притежава изключителен опит от УФР в Сейнт Луис, експерт е по парична политика, има задълбочена академична подготовка и познава много добре централната банка", посочи Бесънт.

Самият Булард заяви, че е разговарял с Бесънт миналата седмица относно възможността да поеме ръководството на УФР след изтичането на мандата на сегашния председател Джером Пауъл през май догодина. Той подчерта, че иска да защитава ролята на долара като резервна валута, да поддържа ниска и стабилна инфлация и да опазва независимостта на УФР.

От Лондон, където говори преди официалното посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания, Бесънт посочи, че ако Тръмп счита, че инфлацията е проблем, администрацията ще подкрепи увеличение на лихвените проценти от УФР. Той изрази очакване инфлацията в страната да започне да намалява.

Във връзка с търговските отношения с Китай, министърът на финансите изрази увереност, че търговско споразумение между двете страни е близо. С въвеждането на т.нар. реципрочни мита, планирани за ноември, Бесънт посочи, че предстоят още разговори и че китайската страна вече усеща възможността за сделка.

"Ще се виждаме отново", каза той в предаването Squawk Box. "Всеки следващ разговор става все по-продуктивен. Смятам, че китайците вече усещат, че сделка е възможна", допълни Бесънт.

Търговските отношения между САЩ и Китай бяха обект на редица обрати през последните месеци, включително отлагания и удължаване на мораториуми върху митата. Бесънт посочи, че търговските партньори на САЩ са притеснени от "наводняването" на техните пазари с китайски стоки.

Търговският дефицит на САЩ с Китай е бил близо 300 милиарда долара през 2024 г., но се очаква значително намаление през тази година и през 2026 г. Според търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър дефицитът може да се свие с поне 30 процента тази година.

"Целта е да се постигне баланс и справедлива търговия", обобщи Бесънт.