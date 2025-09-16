Арестуваха сценаристката на турския сериал „Шербет от боровинки"

Мерве Гьонтем, сценаристката на известния турски сериал „Шербет от боровинки", беше арестувана през нощта на 15 септември в Истанбул по разследване на турската прокуратура, свързано с нейни изказвания отпреди четири години, съобщи сайтът „Търкиш минит", цитиран от БТА.

По думите на адвоката на Гьонтем Гирай Кемер разследването на турската прокуратура е свързано с коментари, направени от сценаристката преди четири години в интервю в Ютюб, в което тя описва героиня от друг сериал, озаглавен „Гола" ("Çıplak"), като човек, който „не се чувства обезпокоен от секса за пари и брои състоянието си щастливо, мечтаейки да отиде в Уелс".

Според Кемер тези изказвания на Гьонтем са били „отрязани, извадени от контекст и разпространени в публичното пространство като отнасящи се за нея самата". През последните дни сценаристката е получила множество заплахи за живота си и този на 5-месечното ѝ бебе, споделя още адвокатът, като подчертава, че за момента все още не е информиран за причината за задържането на Гьонтем.

Задържането идва, след като през уикенда Ебубекир Шахин, председателят на турския медиен регулатор (Висшият съвет за радио и телевизия – RTUK), обяви, че институцията разглежда оплаквания относно сериала „Шербет от боровинки" – драма, която разглежда социалната поляризация в Турция посредством брака на двама млади от консервативно и светско семейство, отбелязва „Търкиш минит". Шахин подчерта още, че оплакванията се разглеждат внимателно и RTÜK ще предприеме нужните мерки незабавно, тъй като сериалът може „пряко да засегне институцията на семейството и обществения ред в Турция".