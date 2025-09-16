Румъния: Анулирането на президентските избори през 2024 г. е заради хибридна атака от Русия

Главният прокурор на Румъния Алекс Флоренца заяви, че анулирането на президентските избори през 2024 г. е резултат от широка хибридна атака, организирана от Русия, съобщи Диджи24, цитиран от БТА.

Според него става въпрос за съчетание от кибератаки срещу важни институции и агресивна онлайн кампания, осъществявана с помощта на изкуствен интелект.

„От разследванията, проведени на ниво Главна прокуратура, към този момент може да се направи заключението, че Румъния е била любимата цел на обширни хибридни кампании в контекста на изборите през 2024 г., с враждебни участници, целящи непрекъснато да оформят общественото мнение, да дестабилизират капацитета за вземане на решения на властите и да разводнят степента на сплотеност на ниво население", заяви магистратът.

Той информира, че са били идентифицирани четири компании с ясни връзки с Руската федерация, които преди и в навечерието на предизборната кампания през 2024 г. са извършвали информационни дейности чрез разработване и поддръжка на сложни ИТ системи - уебсайтове, създадени за разпространение на злонамерено съдържание, страници в социалните медии, които показват неавтентично, координирано поведение и съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Главният прокурор предупреди, че начинът, по който се създава онлайн съдържание, съответства на модела на действие на Руската федерация, като е докладван и в други държави като Молдова или Грузия, а Румъния все още е мишена на хибридна агресия.

Алекс Флоренца даде и конкретни примери как действа системата. Той обясни, че зад хаштага #revolution цял набор от съобщения от този тип са станали вирусни, подбуждайки към омраза и насилие около първия тур на президентските избори.

„Това е хаштаг, пуснат някъде от руската инфраструктура в Телеграм каналите. Впоследствие се разпространява вирусно от цяла поддържаща инфраструктура", твърди магистратът.

Той говори и за трол ферми, които участват в разпространението на тези съобщения.

„Става дума за фалшиви акаунти, такива, които имитират официален акаунт и които твърдят, че са автентични потребители, и цели мрежи от ботове. Това са инструменти, чрез които видимостта на определено съдържание се увеличава изкуствено, било чрез коментари, било чрез кликвания. И, разбира се, мрежа от инфлуенсъри, които не правят нищо друго, освен да възпроизвеждат някои от наративите в полза на Руската федерация", обясни главният прокурор.

Алекс Флоренца съобщи още, че има индикации, че Хорациу Потра - бивш член на френския Чуждестранен легион и приближен на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, се опитва да получи политическо убежище в Руската федерация. През юли Потра бе обявен за международно издирване.

Междувременно румънският президент Никушор Дан написа на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, че представената от главния прокурор информация представлява последователно доказателство за систематичните дезинформационни действия на Русия в Румъния през последните години и за значителното им влияние на президентските избори през 2024 г.

„Тъй като това е въпрос на национална сигурност, каня медиите да проучат допълнително фактите, които прокуратурата успя да оповести публично, и да ги представят на обществеността", посочва още държавният глава.