Турция осъди сухопътната операция на Израел в Газа

Палестинци, които бягат от северната част на Газа заради израелската военна операция Снимка: Ройтерс

Турското външно министерство осъди израелската сухопътна операция в град Газа чрез официално становище, съобщи БТА.

„Започването на сухопътна операция от Израел в град Газа е нов етап от плана за геноцид на правителството на Нетаняху", заявиха от Министерството на външните работи на Турция.

От Анкара изразиха опасения, че тези действия ще доведат до още жертви.

„Сухопътната операция в град Газа, който е от малкото места, където близо 1 млн. палестинци са потърсили убежище заради нападенията на Израел в ивицата Газа, ще увеличи жертвите, ще отвори пътя към ново преселване на стотици хиляди хора и ще направи раните на палестинците още по-дълбоки", пише в официалната позиция.

Според Турция започването на сухопътна операция в момент, когато се водят преговори за прекратяване на огъня и осигуряване на непрекъснати доставки на хуманитарна помощ, показва още веднъж, че Израел не желае мир.

„От съществено значение е най-напред Съветът за сигурност на ООН, а след това и международната общност да изпълнят своите отговорности, които да доведат до прекратяване на огъня в Газа", подчертаха от Министерството на външните работи и увериха, че Турция ще продължи сътрудничеството си по темата с държави, които зачитат международното право.

