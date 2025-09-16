Марта Кос: Напредъкът на Албания към ЕС е впечатляващо бърз

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви днес в Брюксел, че напредъкът на Албания към ЕС е впечатляващо бърз, съобщи АТА, цитирана от БТА.

Тя направи коментара по време на съвместна пресконференция с албанския премиер Еди Рама и датския министър по европейските въпроси Мари Биер, след като Албания отвори четири нови глави в преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Кос каза, че е останал още един клъстер от преговорния процес, който според нея ще бъде отворен скоро.

"На тази длъжност съм от няма година и това е вече четвъртият път в рамките на мандата ми, в който с Албания отваряме преговорен клъстер. Това прави пет отворени клъстера и 28 отворени глави, остава още един клъстер и нямам никакво съмнение, че ще го отворим скоро", заяви Марта Кос.

Еврокомисарят по разширяването допълни, че това е резултат от многото свършена работа на албанските власти по въвеждане на реформи през годините и особено тази година – независимо от факта, че в страната е имало парламентарни избори.

Според Кос реформите изискват основни промени, но Албания е показала, че положителната промяна е възможна и че ЕС възнаграждава тази положителна промяна.

Тя добави, че страната – включително парламентът ѝ, гражданското ѝ общество и частния ѝ сектор – трябва да продължи да се движи със същия темп, за да може да затвори всички преговорни глави през 2027 г.

"Продължавайте със същите темпове, като гарантирате включването на парламента, гражданското общество и частния сектор, тъй като широкият национален консенсус подобрява социалното приемане особено в критични области като например съдебната реформа, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, правата на собственост, въпросите на малцинствата и свободата на медиите, с цел постигане на междинните етапи. Това е важно, за да започнем да затваряме главите възможно най-скоро, за да реализираме амбицията ви да ги затворите всички до 2027 г.", каза Кос.

Тя се спря и на отворения днес Клъстер 4 „Зелена програма и устойчива свързаност". По нейни думи реформите, свързани с клъстера, помагат на това икономическият растеж на страната да върви ръка за ръка, наред с други неща, с опазването на природните богатства на Албания, с управлението на отпадните води и с намаляването на замърсяването на въздуха.

Кос каза в заключение, че "бъдещето на Албания е в ЕС, няма никакво съмнение, и днес сме една крачка напред в постигането на тази цел".